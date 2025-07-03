Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación, organismo responsable de las relaciones intercoreanas, ha anunciado que se centrará en reforzar la confianza mutua con Corea del Norte. Con ello, la actual línea política se aparta por completo de la llamada "doctrina de reunificación", proclamada durante el gobierno del expresidente Yoon Suk Yeol.El portavoz del ministerio, Koo Byung Sam, señaló el lunes 18 que la estrategia intercoreana impulsada por el presidente Lee Jae Myung se articula en torno a tres principios: respetar el sistema norcoreano, descartar la reunificación por absorción y abstenerse de cualquier acto de hostilidad. Según explicó, esta orientación recupera enfoques de anteriores Administraciones con el objetivo de garantizar una convivencia pacífica, en contraste con los planteamientos de Yoon, que defendía la absorción de Pyongyang como vía de reunificación y promovía campañas dirigidas a "liberar" al pueblo norcoreano.Koo añadió que los postulados del exmandatario, ya desde su presentación, fueron cuestionados por estar excesivamente marcados por el enfrentamiento ideológico. Además, apuntó que generaron problemas protocolarios al no haber seguido los procedimientos previos habituales, como la búsqueda de consensos en el ámbito parlamentario.