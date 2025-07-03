Senadores de EEUU visitan Corea para reforzar cooperación en construcción naval

Photo : YONHAP News

Los senadores estadounidenses Andy Kim y Tammy Duckworth se encuentran de visita en Corea del Sur desde el domingo 17 con el objetivo de reunirse con los principales constructores navales del país y avanzar en medidas de cooperación bilateral en el sector.Según la agencia de noticias AP, la delegación evaluará la posibilidad de poner en marcha un proyecto conjunto destinado a la fabricación y el mantenimiento de barcos no de combate para la Armada de Estados Unidos. Actualmente, gran parte de las embarcaciones auxiliares de apoyo logístico —incluidos buques de suministro, petroleros y de carga— presentan un elevado grado de antigüedad y resultan insuficientes para cubrir las necesidades operativas, lo que ha generado urgencia en su renovación.Las conversaciones también incluirán los planes para la construcción de pequeños navíos destinados al Ejército estadounidense, así como el mantenimiento de barcos de la Marina en la región del Indo-Pacífico.La compañía surcoreana Hanwha Ocean ya había suscrito anteriormente tres contratos de mantenimiento, reparación y operaciones con la Armada de EEUU, entre ellos el correspondiente al buque USNS Charles Drew. Está previsto que durante la visita los senadores aborden la posibilidad de ampliar este tipo de proyectos de colaboración.