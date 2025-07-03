El presidente enviará una delegación especial a China

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung enviará una delegación especial a China como gesto de que su Administración no descuidará las relaciones bilaterales. La visita tendrá lugar en fechas cercanas a la cumbre que el mandatario mantendrá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, prevista para el 25 de agosto.La misión estará encabezada por el expresidente de la Asamblea Nacional Park Byeong Seug, acompañado por los diputados Kim Tae Nyeon y Park Jeung, considerados expertos en asuntos relacionados con Beijing.Aunque la agenda del viaje aún no ha sido confirmada, está previsto que los enviados presidenciales se reúnan con varios altos cargos del Gobierno chino, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Durante la visita, entregarán una carta personal de Lee dirigida al presidente de China, Xi Jinping.