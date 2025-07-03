Los ciberataques contra la intranet militar alcanzan su máximo en cinco años

Photo : YONHAP News

El número de intentos de ataque contra la intranet militar de Corea del Sur alcanzó en el primer semestre de este año su nivel más alto en el último lustro.Según datos del Comando de Operaciones Cibernéticas presentados por el diputado opositor Yu Yong Weon, del partido Poder del Pueblo, se registraron 9.262 tentativas de intrusión en la red militar durante los primeros seis meses de 2025.Aunque no se ha podido identificar con certeza a los responsables, el informe apunta a que la mayoría de los ataques podrían proceder de Corea del Norte, en base a las direcciones IP y a los países de tránsito asociados a los intentos de acceso. Pese a ello, las Fuerzas Armadas aseguran haber logrado repeler los ciberataques gracias a diversas mejoras en sus sistemas de defensa.Yu advirtió, sin embargo, que el récord constituye una seria señal de alarma. En este sentido, reclamó una actualización del marco legal y regulatorio para reforzar la capacidad de respuesta del Estado frente a las crecientes amenazas en el ciberespacio.Entre sus propuestas, el legislador destacó la creación de una "torre de control de ciberseguridad" bajo la supervisión directa de la Presidencia, con el fin de coordinar de manera más eficaz la estrategia nacional en este ámbito.