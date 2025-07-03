Menú principal Ver contenido

Martes marcado por el calor, la humedad y posibles lluvias

Write: 2025-08-18 14:12:33Update: 2025-08-18 15:08:54

Martes marcado por el calor, la humedad y posibles lluvias

Photo : YONHAP News

Las altas temperaturas continuarán el martes 19 con un clima caluroso y muy húmedo en la mayoría de las regiones, con posibilidad de lluvias en el área capitalina, la provincia de Gangwon, la isla de Jeju y el suroeste del país.

En algunas localidades del norte de Gangwon y Gyeonggi, las precipitaciones podrían superar los 80 milímetros.

Las temperaturas matinales oscilarán entre los 22ºC y los 27ºC, mientras que por la tarde superarán los 30ºC.

La calidad del aire se mantendrá en niveles favorables en el conjunto del territorio nacional.
