El Gobierno aprueba reformas en comunicaciones, cereales y bienes agrícolas

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha dado luz verde a la promulgación de las reformas legislativas que habían sido vetadas previamente por su antecesor, Yoon Suk Yeol. La decisión ha sido adoptada el lunes 18 durante una reunión del Gabinete.Las modificaciones afectan al modelo de gestión de los medios de radiodifusión públicos y semipúblicos, a la regulación de la producción de arroz y otros cereales, así como a la distribución y fijación de precios de los principales bienes agrícolas.En materia de comunicaciones, la enmienda introduce tres cambios en el Estatuto de la Fundación de Cultura en Radiodifusión, en el Estatuto del Educational Broadcasting System (EBS) y en la Ley de Comunicaciones. A partir de ahora, el nombramiento de los presidentes de las cadenas públicas o semipúblicas —como KBS, MBC y EBS— requerirá la conformación de comités de recomendación de candidatos en los que participen al menos un centenar de ciudadanos. Asimismo, la designación de la dirección de agencias de noticias, entre ellas Yonhap News y YTN, deberá contar con la intervención de un comité constituido de manera consensuada con los sindicatos de trabajadores.En lo relativo al sector agrícola, las reformas de la Ley de gestión de cereales y de la Ley sobre distribución y precios de bienes agrícolas atribuyen al Gobierno la responsabilidad de garantizar la estabilidad del mercado.Entre las medidas previstas, un comité público-privado integrado por al menos cinco productores participará en la elaboración de planes para equilibrar la oferta y la demanda de cereales. Si la producción de arroz supera las necesidades del mercado y provoca una caída de los precios, el Ejecutivo intervendrá mediante la compra de excedentes. Además, las Administraciones central y regionales tendrán a su cargo la elaboración de planes de oferta de los principales bienes agrícolas, con el fin de supervisar de forma estable todas las fases de la cadena de valor, desde el cultivo y la cosecha hasta la llegada de los productos a los puntos de venta.