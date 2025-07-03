Menú principal Ver contenido

Abre el plazo de inscripción para el examen de acceso a la universidad

Write: 2025-08-18 15:18:52Update: 2025-08-18 17:08:54

Photo : KBS News

La inscripción para el próximo Test de Aptitud Escolar Universitaria (CSAT), que determinará el acceso a la universidad en el curso académico de 2026, comenzará el jueves 21 en todo el país.

Este año, los aspirantes también podrán matricularse en línea gracias a la plataforma digital habilitada para tal fin. El sistema estará operativo desde el miércoles 20 y permanecerá abierto hasta las 6:00 de la tarde del 4 de septiembre. Durante ese periodo, los candidatos podrán completar el trámite en cualquier momento del día a través del portal oficial www.mycsat.re.kr.

No obstante, quienes opten por la vía telemática deberán acudir posteriormente de manera presencial a los centros de registro —ya sean oficinas regionales de apoyo educativo o institutos de secundaria— para recoger su papeleta de inscripción.

Las solicitudes a través de representantes no están permitidas, salvo en circunstancias excepcionales como hospitalización, servicio militar, residencia en el extranjero o cumplimiento de condena penal.

El examen nacional de acceso a la universidad se celebrará el 13 de noviembre.
