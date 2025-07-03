Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Lee Jae Myung enfatiza el carácter defensivo del ejercicio Ulchi

Write: 2025-08-18 15:33:36Update: 2025-08-18 17:31:05

Lee Jae Myung enfatiza el carácter defensivo del ejercicio Ulchi

El presidente Lee Jae Myung ha subrayado el lunes 18 que el ejercicio Ulchi —un simulacro de defensa civil y preparación ante emergencias— no tiene intenciones de incrementar la tensión en la península coreana ni de atacar a Corea del Norte. En este sentido, destacó que se trata de una actividad de carácter estrictamente defensivo, cuyo objetivo es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la población.

Lee señaló que, aunque alcanzar un estado de paz libre de hostilidades es lo ideal, resulta igualmente necesario reforzar las medidas de prevención frente a posibles amenazas que puedan generar inseguridad, así como optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias.

El mandatario instruyó al funcionariado a gestionar los ensayos de la manera más estable y eficiente posible, y añadió que los datos recopilados servirán de base para la planificación del ejercicio del próximo año.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >