Photo : YONHAP News

El Gobierno elaborará una estrategia de desnuclearización gradual de Corea del Norte para rebajar la fuerte tensión que persiste en la península coreana y, en paralelo, reactivar el diálogo tanto entre ambas Coreas como entre autoridades norcoreanas y estadounidenses.Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, durante una sesión plenaria del Comité de Asuntos Exteriores y Reunificación de la Asamblea Nacional celebrada el lunes 18.En su intervención, Cho detalló que el plan contempla tres etapas: la paralización del programa nuclear norcoreano, la reducción progresiva de su arsenal y, finalmente, el desmantelamiento completo de las armas. Además, añadió que Corea del Sur trabajará para persuadir a países vecinos como China y Rusia con el objetivo de que desempeñen un papel constructivo en este proceso.El ministro también defendió la necesidad de retomar el diálogo y promover una estrategia de doble vía, que combine tanto los contactos intercoreanos como las negociaciones entre Pyongyang y Washington, con el fin de crear un clima propicio para avanzar hacia un proceso de paz.