El presidente designa a los nuevos embajadores en EEUU y Japón

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha designado a la exministra de Relaciones Exteriores Kang Kyung Hwa y al exembajador en Vietnam Lee Hyuk como nuevos embajadores de Corea del Sur en Estados Unidos y en Japón, respectivamente.Según la Oficina Presidencial, la decisión responde a la cercanía de los próximos viajes oficiales del mandatario a Tokio y Washington.La Presidencia indicó que el nombramiento formal y la entrega de cartas credenciales se llevarán a cabo en breve, una vez concluidos los trámites preliminares.