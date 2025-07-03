Menú principal Ver contenido

Política

El presidente designa a los nuevos embajadores en EEUU y Japón

Write: 2025-08-19 09:03:39Update: 2025-08-19 16:19:46

El presidente designa a los nuevos embajadores en EEUU y Japón

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha designado a la exministra de Relaciones Exteriores Kang Kyung Hwa y al exembajador en Vietnam Lee Hyuk como nuevos embajadores de Corea del Sur en Estados Unidos y en Japón, respectivamente.

Según la Oficina Presidencial, la decisión responde a la cercanía de los próximos viajes oficiales del mandatario a Tokio y Washington.

La Presidencia indicó que el nombramiento formal y la entrega de cartas credenciales se llevarán a cabo en breve, una vez concluidos los trámites preliminares.
