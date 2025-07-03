El sector financiero surcoreano se prepara para la visita del presidente de Circle

Photo : YONHAP News

El sector financiero surcoreano se prepara para celebrar una serie de encuentros con el presidente de Circle, Heath Tarbert, quien visitará Seúl la próxima semana. Tarbert es una figura de creciente influencia en el ecosistema global de las criptodivisas, al liderar la compañía emisora de USD Coin (USDC), la segunda mayor stablecoin del mundo por capitalización de mercado, solo por detrás de Tether (USDT).La visita del directivo podría dar nuevo impulso a los debates que actualmente se desarrollan en el país sobre la creación y regulación de este tipo de activos digitales. Según fuentes del sector, tiene previsto reunirse con los máximos responsables de algunos de los principales bancos de Corea del Sur, así como con representantes de plataformas de intercambio de criptomonedas.Asimismo, no se descarta que mantenga contactos con miembros del Gobierno y del oficialista Partido Democrático, que en los últimos meses han impulsado diversas iniciativas legislativas destinadas a regular la emisión y supervisión de stablecoins.