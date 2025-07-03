La Iglesia del Evangelio Pleno de Yeouido estudia reanudar las obras de un hospital en Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Iglesia del Evangelio Pleno de Yeouido evalúa retomar la construcción de un hospital en Corea del Norte, un proyecto iniciado en 2007 pero suspendido en 2010 tras el deterioro de las relaciones entre Seúl y Pyongyang a raíz del hundimiento de la corbeta surcoreana Cheonan, atribuido a un ataque norcoreano. En el momento de su paralización, las obras estaban ejecutadas en un 70%.Fuentes de la iglesia señalaron que la posible reanudación fue abordada en un encuentro entre el pastor principal, Lee Young Hoon, y el ministro de Reunificación, Chung Dong Young. Ambos acordaron cooperar para establecer un calendario de trabajo. No obstante, el futuro del proyecto sigue siendo incierto, ya que la decisión final dependerá de la postura de las autoridades norcoreanas, que aún no han manifestado si permitirán continuar la construcción. El hospital fue concebido originalmente como un centro especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.La Iglesia del Evangelio Pleno de Yeouido, con sede en Seúl, es una congregación pentecostal afiliada a las Asambleas de Dios y considerada una de las más grandes de Corea del Sur. El proyecto hospitalario nació a partir de un convenio firmado en junio de 2007 entre su fundador, el pastor Cho Yong Gi, y la Federación Cristiana de Corea del Norte.