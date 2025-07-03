El Banco de Corea decidirá el tipo de interés según la inflación y la coyuntura económica

Photo : YONHAP News

El Banco de Corea determinará en las próximas semanas si mantiene, eleva o reduce el tipo de interés de referencia, en función de la evolución de la inflación y del panorama económico, tras un análisis detallado de la situación financiera.Durante una comparecencia ante el Comité de Estrategia y Finanzas de la Asamblea Nacional, celebrada el martes 19, el gobernador del banco central, Lee Chang Yong, recordó que desde octubre de 2024 se han realizado cuatro recortes de la tasa base. El funcionario explicó que estas disminuciones se aplicaron de manera gradual, teniendo en cuenta la volatilidad del tipo de cambio y el riesgo derivado del alto endeudamiento de los hogares.Según indicó, la percepción de los principales agentes económicos sobre la coyuntura mejoró entre abril y junio de 2025. A su juicio, este factor, junto con el aumento del gasto público destinado a estimular la demanda interna, favorecerá la recuperación del crecimiento. Sin embargo, advirtió de que persisten incertidumbres, como la débil reactivación del consumo privado y las negociaciones comerciales aún pendientes entre Estados Unidos y China.En relación con los precios, Lee pronosticó que la inflación permanecerá en torno al 2%. No obstante, no descartó episodios de inestabilidad asociados a la evolución de los productos agrícolas y pesqueros, susceptibles de encarecerse en caso de condiciones climáticas adversas.El gobernador también aludió al sector financiero y al mercado cambiario, donde se siguen observando niveles elevados de volatilidad. Sobre el sistema financiero nacional, expresó su preocupación por el estancamiento del mercado inmobiliario y por el incremento de la morosidad entre deudores vulnerables, en particular microempresarios y pequeños comerciantes.