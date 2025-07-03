Exprisioneros de larga duración piden ser enviados a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Seis exprisioneros de larga duración simpatizantes del régimen norcoreano han pedido formalmente al Gobierno ser enviados a Corea del Norte, según informó el lunes 18 el Ministerio de Reunificación.Los solicitantes, que cumplieron condenas por cargos relacionados con actividades comunistas o con delitos considerados antipatrióticos desde la Guerra de Corea, mantienen su adhesión ideológica décadas después de haber sido puestos en libertad y residir en Corea del Sur. Todos superan los 80 años y el mayor de ellos tiene 96.El ministerio indicó que ha recibido recientemente el requerimiento y que, aunque es consciente de la situación de estas personas, el Gobierno aún no ha decidido si autorizará o no su traslado.En este contexto, uno de los solicitantes, Ahn Hak Sop, de 95 años, anunció que el miércoles 20 acudirá a la aldea de la tregua de Panmunjeom, en la frontera intercoreana, con la intención de cruzar hacia el Norte. El expresidiario pidió el apoyo de las autoridades del Sur y del Comando de las Fuerzas de la ONU para facilitar los trámites necesarios.Ahn fue oficial del Ejército Popular norcoreano durante la Guerra de Corea y en abril de 1953 fue capturado. Pasó 42 años en la cárcel hasta su liberación en 1995. En el año 2000, cuando 63 reclusos y exconvictos de larga duración que no habían renunciado a su ideología fueron enviados a Corea del Norte en un clima de reconciliación entre ambos países, Ahn rechazó unirse al grupo. En aquel momento declaró que "no detendría su lucha antes de que el último soldado estadounidense abandone estas tierras".