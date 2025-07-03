Photo : YONHAP News

La clase política surcoreana ha expresado en los últimos días una creciente inquietud ante la próxima cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos, marcada por el temor a que el presidente Donald Trump incremente la denominada "factura militar". Durante el encuentro, previsto para el 25 de agosto en Washington, Trump podría exigir a Seúl no solo un mayor gasto en defensa, sino también un incremento de su contribución al coste de mantenimiento y operación de las tropas estadounidenses desplegadas en la península.El diputado Hong Kee Won, del oficialista Partido Democrático, se refirió el martes 19 a informaciones de prensa internacional que señalan que la Casa Blanca presiona al Gobierno surcoreano para elevar su gasto militar hasta el 3,8% del PIB. A su juicio, se trata de una exigencia sin precedentes, ya que ninguna otra Administración estadounidense había intervenido de manera tan directa en la política presupuestaria de defensa nacional. En ese sentido, instó al Ejecutivo a no aceptar incrementos que desborden la capacidad fiscal del país.Por su parte, el legislador del opositor Poder del Pueblo Ihn Yo Han, conocido también por su nombre de nacimiento, John Linton, manifestó su profunda preocupación ante la posibilidad de que Trump continúe presionando a Corea del Sur para que asuma un mayor coste por la presencia militar de EEUU.