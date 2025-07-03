Lee Jae Myung se reúne con empresarios antes de su viaje a EEUU

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se reunió el martes 19 con los principales representantes del sector empresarial como parte de los preparativos para su viaje a Estados Unidos, programado del 24 al 26 de agosto. A la cita acudieron los líderes de los mayores conglomerados surcoreanos, entre ellos Samsung, LG, SK, Hyundai y Hanwha, así como directivos de otras compañías de peso, como Hanjin —matriz de la aerolínea Korean Air— y la biofarmacéutica Celltrion.El encuentro tuvo como objetivo abordar las condiciones del reciente acuerdo comercial con la Casa Blanca, uno de los asuntos centrales de la próxima cumbre bilateral, y en particular las inversiones comprometidas por el Gobierno a cambio de reducciones arancelarias. Según informaron fuentes de la Presidencia, Lee agradeció a los participantes la disposición mostrada durante las negociaciones y les presentó las líneas estratégicas de su Ejecutivo de cara a las consultas que restan para concretar los detalles del pacto.Los empresarios, por su parte, reclamaron al mandatario un mayor respaldo para hacer frente a las dificultades que podrían surgir en la ejecución de sus proyectos de inversión en territorio estadounidense.