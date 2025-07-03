Menú principal Ver contenido

Política

El fiscal especial cita a Han Duck Soo por presunta complicidad en la ley marcial

Write: 2025-08-19 14:24:54Update: 2025-08-19 16:40:17

Photo : YONHAP News

El equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, encargado de las pesquisas sobre la fallida declaración de ley marcial del expresidente Yoon Suk Yeol, citó el martes 19 al ex primer ministro Han Duck Soo.

Los investigadores sospechan que Han pudo haber actuado como cómplice, al no mantenerse ajeno a los pasos seguidos por el exmandatario para decretar el estado de excepción. Además, le atribuyen participación en la redacción posterior de documentos destinados a subsanar los defectos legales detectados en el escrito de promulgación.

El interrogatorio se centrará en estas sospechas, así como en las declaraciones consideradas falsas que Han realizó ante el Tribunal Constitucional, donde aseguró desconocer la existencia del documento leído por Yoon la noche del 3 de diciembre de 2024.

Tras la comparecencia, el fiscal especial evaluará si solicita o no una orden de detención contra el ex primer ministro.
