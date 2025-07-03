Seúl reitera el carácter defensivo de las maniobras militares conjuntas con Washington

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación reiteró el martes 19 el carácter estrictamente defensivo de las maniobras militares Ulchi Freedom Shield, desarrolladas conjuntamente por las fuerzas de Corea del Sur y de Estados Unidos. La cartera subrayó que el objetivo de los ejercicios no es atacar a Corea del Norte ni escalar la tensión en la península.Con esta declaración, el Gobierno respondió a las críticas del líder norcoreano, Kim Jong Un, quien había calificado los entrenamientos como "la manifestación más clara de hostilidad" hacia el país.Preguntado por si resulta inusual que Kim se pronuncie públicamente contra este tipo de ensayos, un portavoz del ministerio señaló que sus palabras constituyen, en realidad, una reafirmación de la postura expresada previamente por su hermana, Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, el pasado 14 de agosto.