Lee se reúne con los senadores estadounidenses Tammy Duckworth y Andy Kim

El presidente Lee Jae Myung recibió el lunes 18 en su despacho a los senadores estadounidenses Tammy Duckworth y Andy Kim, con quienes abordó la situación de la alianza entre Seúl y Washington, así como las perspectivas de cooperación económica y otros asuntos de alcance global.Durante el encuentro, Lee subrayó su deseo de que la asociación no se limite al ámbito militar, sino que se amplíe al terreno económico, científico y tecnológico.Por su parte, Duckworth y Kim destacaron que en Estados Unidos existe un gran interés y expectativas elevadas en torno a la colaboración con Corea del Sur, a la que calificaron como una potencia económica y un país líder en innovación tecnológica. Asimismo, señalaron que el Congreso estadounidense trabajará activamente para consolidar y traducir esa cooperación en resultados concretos y significativos.