La Presidencia subraya la responsabilidad de la prensa frente a la desinformación

Photo : YONHAP News

La portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jung, transmitió el lunes 18 el mensaje del presidente Lee Jae Myung sobre el papel del periodismo y la responsabilidad de los medios de comunicación.Según explicó, durante la revisión de las propuestas de publicidad institucional presentadas por el Ministerio de Cultura, el mandatario recordó que la prensa debe vigilar al Gobierno y al poder, pero al mismo tiempo actuar con responsabilidad y asumir las consecuencias en caso de difundir desinformación o divulgar datos falsos, infundados o no verificados.Kang señaló además que, en la sesión, algunos participantes cuestionaron la efectividad de los anuncios gubernamentales, al considerar que no se ajustaban al nuevo entorno multimedia. En ese sentido, instaron a reflexionar más a fondo sobre cómo mejorar la estrategia comunicativa.La portavoz añadió que, ante estas observaciones, Lee hizo hincapié en que lo esencial es que la publicidad institucional cumpla su función de orientar adecuadamente a la ciudadanía sobre las políticas e iniciativas del Ejecutivo.