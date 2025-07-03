Las exportaciones de automóviles a EEUU caen por quinto mes consecutivo

Photo : YONHAP News

Las exportaciones de automóviles a Estados Unidos volvieron a caer en julio por quinto mes consecutivo, afectadas por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump. En contraste, las ventas a Europa, Asia y Latinoamérica registraron un notable ascenso.De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Energía, Corea del Sur exportó el mes pasado automóviles por un valor total de 5.830 millones de dólares, lo que supone un incremento del 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En términos de volumen, se enviaron al extranjero 211.854 unidades.El retroceso en el mercado estadounidense se atribuye a la subida de aranceles decretada por la Casa Blanca, que alcanzan hasta el 25% en el caso de los vehículos. En contrapartida, las exportaciones a la Unión Europea y a países asiáticos crecieron más de un 30%, mientras que las destinadas a Latinoamérica aumentaron un 37,4%.