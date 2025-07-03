Miércoles con hasta 35ºC y lluvias en el centro y norte del país

Photo : YONHAP News

El miércoles 20 se espera una jornada calurosa, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 22ºC y los 27ºC y máximas que alcanzarán valores de entre 30ºC y 35ºC.Las precipitaciones afectarán principalmente a las regiones central y septentrional. En el norte de la provincia de Gyeonggi y en Gangwon se prevén acumulaciones de entre 5 y 10 milímetros, mientras que en Seúl, Incheon y en las zonas montañosas del noreste no se superarán los 5 milímetros.La calidad del aire se mantendrá en niveles favorables gracias a un ágil flujo de las corrientes atmosféricas.