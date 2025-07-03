El KOSPI encadena su segunda jornada a la baja

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el martes 19 con un retroceso del 0,81% respecto a la jornada anterior, hasta situarse en 3.151,56 puntos. Es la segunda sesión consecutiva en negativo, tras la caída del 1,5% registrada el lunes.La persistente incertidumbre, tanto en el ámbito interno como en el externo, continúa pesando sobre el mercado financiero.El índice tecnológico KOSDAQ sufrió un descenso aún más acusado, del 1,26%, y finalizó en 787,96 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció 5,9 unidades frente al dólar estadounidense, que se cotizó a 1.390,9 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.