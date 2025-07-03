Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

El KOSPI encadena su segunda jornada a la baja

Write: 2025-08-19 15:47:25Update: 2025-08-19 16:40:29

El KOSPI encadena su segunda jornada a la baja

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el martes 19 con un retroceso del 0,81% respecto a la jornada anterior, hasta situarse en 3.151,56 puntos. Es la segunda sesión consecutiva en negativo, tras la caída del 1,5% registrada el lunes.

La persistente incertidumbre, tanto en el ámbito interno como en el externo, continúa pesando sobre el mercado financiero.

El índice tecnológico KOSDAQ sufrió un descenso aún más acusado, del 1,26%, y finalizó en 787,96 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció 5,9 unidades frente al dólar estadounidense, que se cotizó a 1.390,9 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >