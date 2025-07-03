Presidencia pide indagar posibles abusos en el pacto nuclear con República Checa

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial ha instruido al Gobierno a investigar las sospechas de que empresas estatales surcoreanas aceptaron condiciones abusivas impuestas por la compañía estadounidense Westinghouse en el marco de un contrato con la República Checa para la construcción de reactores nucleares.La portavoz presidencial, Kang Yu Jung, informó el martes 19 de que el secretario general de la Presidencia, Kang Hoon Sik, solicitó al Ministerio de Industria revisar a fondo el proceso y despejar las dudas públicas, después de que medios locales publicaran que la Corporación de Energía Hidroeléctrica y Nuclear de Corea (KHNP) y la Corporación de Energía Eléctrica de Corea (KEPCO) firmaron en enero un acuerdo con Westinghouse que contemplaba compromisos económicos de alto coste.Según la Oficina Presidencial, la indagación se centrará en determinar si las negociaciones y los procedimientos se ajustaron a la legislación vigente, a las regulaciones aplicables y a los principios de equidad.El pacto forma parte de la oferta de Corea para suministrar dos nuevos reactores al proyecto nuclear de Dukovany, en la República Checa.