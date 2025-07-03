Corea del Norte rechaza los gestos de reconciliación surcoreanos

Photo : YONHAP News

La subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yo Jong, criticó el miércoles 20 al presidente Lee Jae Myung por sus intentos de reconciliación y aseguró que Corea del Sur no constituye un interlocutor diplomático válido para su país.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, subrayó que, independientemente de si el Gobierno surcoreano es conservador o progresista, su ambición de enfrentarse al régimen "no ha cambiado hasta ahora".La alta funcionaria también afirmó que Lee no es una persona capaz de alterar el curso de la historia y volvió a condenar los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos.En la misma línea, advirtió que a Seúl no se le concederá ni siquiera un papel insignificante en el escenario diplomático regional, que —según afirmó— se desarrolla con Pyongyang en el centro.Las declaraciones de Kim Yo Jong se producen tras una serie de gestos del Ejecutivo surcoreano orientados a reactivar las estancadas relaciones intercoreanas.