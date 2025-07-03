Poder del Pueblo avanza en la elección de su líder

Photo : YONHAP News

El partido Poder del Pueblo, principal fuerza de la oposición, inició el miércoles 20 el proceso para elegir a su nuevo líder. La votación se prolongará hasta el viernes 22 e incluye tanto el sufragio de los militantes como encuestas a la ciudadanía.Los afiliados comenzaron a emitir su voto desde las 8:00 de la mañana a través de un sistema electrónico disponible hasta las 7:00 de la tarde. A partir del jueves 21 se añadirá la modalidad de llamadas telefónicas automatizadas, activa entre las 10:00 de la mañana y las 10:00 de la noche. De manera paralela, se llevan a cabo durante dos días sondeos de opinión pública en la misma franja horaria.El resultado definitivo se dará a conocer en el congreso del viernes 22, donde el voto de la militancia tendrá un peso del 80%, mientras que el 20% restante corresponderá a la consulta ciudadana.En esta fase compiten los cuatro finalistas ya confirmados: Kim Moon Soo, Ahn Cheol Soo, Jang Dong Hyeok y Cho Kyoung Tae.