Yang Jae Woo se convierte en el primer coreano en protagonizar una película española

Photo : YONHAP News

El futbolista y actor Yang Jae Woo protagonizará la película "Sigue mi voz", la primera vez que un intérprete coreano encabeza una producción cinematográfica española.El filme narra la historia de Klara, una joven que pasa 76 días recluida en su casa escuchando la radio. Su vida da un giro cuando comienza a seguir un programa nocturno conducido por Kang, un locutor cuya voz despierta en ella sentimientos que la ayudan a recuperar la ilusión y a reencontrarse con el mundo exterior.La obra está basada en la novela homónima de la escritora venezolana Ariana Godoy, que ha superado los 36 millones de lecturas en la plataforma Wattpad.Para preservar la esencia de la historia original, el equipo de producción buscaba específicamente a un actor coreano que hablara español con fluidez. Tras un proceso de audiciones, Yang fue finalmente seleccionado para encarnar al protagonista masculino.Aunque su rostro puede ser nuevo en la gran pantalla, Yang no es un desconocido en España. Llegó al país en 2012, cuando tenía 11 años, tras recibir una invitación para unirse a las categorías juveniles del Villarreal CF. En la actualidad compagina su carrera actoral con el fútbol, donde milita en el Móstoles CF.