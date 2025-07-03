EEUU amplía los aranceles al acero y aluminio con 407 nuevos productos

Photo : YONHAP News

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el martes 19 (hora local) la incorporación de 407 nuevas categorías de bienes derivados del acero y el aluminio en la lista de productos sujetos a aranceles, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. Todos ellos quedarán gravados con una tasa del 50% sobre su contenido metálico.En Corea del Sur se prevén repercusiones significativas. La Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA) advirtió de que entre los artículos afectados figuran refrigeradores y congeladores, componentes de automóviles, ascensores, transformadores, motores de tractores, cables eléctricos, montacargas y equipos de carga. También se añadieron piezas de automoción que hasta ahora estaban exentas de tarifas, así como envases cosméticos con alto contenido de aluminio.Según la entidad, las exportaciones surcoreanas de los productos ahora incluidos en la medida ascendieron en 2024 a 11.890 millones de dólares, equivalentes a 16,5 billones de wones.