La reforma sindical provoca rechazo en el sector empresarial

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional someterá a votación el sábado 23 una enmienda a la Ley de Sindicatos que introduce dos modificaciones en sus artículos 2 y 3. En concreto, propone prohibir que los empleadores reclamen indemnizaciones por daños a los trabajadores en huelga y obligar a las grandes compañías a asumir parte de la responsabilidad en los conflictos laborales de sus subcontratistas.La iniciativa cuenta con el respaldo del movimiento sindical, pero ha despertado una fuerte oposición entre las organizaciones empresariales. Los principales grupos económicos acusan al Parlamento de legislar únicamente en favor de los trabajadores y reclaman que las decisiones de gestión no puedan ser motivo de huelga, además de que la responsabilidad de las compañías matrices se mantenga dentro de los límites actuales.En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Corea, James Kim, advirtió a dirigentes oficialistas de que la aprobación de la reforma podría restar atractivo al país como destino de inversión en Asia.Ante estas presiones, el ministro de Trabajo, Kim Young Hoon, aseguró que el Ejecutivo elaborará guías y manuales antes de la entrada en vigor de la ley con el objetivo de reducir la incertidumbre. Mientras tanto, los sindicatos insisten en que el texto se apruebe sin cambios y el gobernante Partido Democrático ha reiterado su intención de someterlo a votación en la fecha prevista.