El OIEA detecta una posible planta de enriquecimiento de uranio norcoreana

Photo : YONHAP News

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha identificado un nuevo edificio en el complejo nuclear de Yongbyon, en Corea del Norte, que sospecha podría tratarse de una planta de enriquecimiento de uranio.La información se dio a conocer en un informe difundido el lunes 18 basado en el análisis de imágenes por satélite y otros datos recopilados durante el último año. El contenido del documento fue recogido el miércoles 20 por el diario japonés 'Yomiuri Shimbun'.Según la institución, la construcción de la estructura comenzó en diciembre de 2024 y concluyó en mayo de este año.El OIEA destacó que la nueva instalación presenta similitudes con la de Kangson, situada cerca de Pyongyang, y advirtió de que podría suponer una ampliación de las actividades norcoreanas de enriquecimiento de uranio.Ante esta situación, el organismo expresó su "grave preocupación" y subrayó que continuará con sus esfuerzos de supervisión y verificación.