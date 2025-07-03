EEUU condena a ocho años de prisión a un chino por exportar armas a Corea del Norte

El Tribunal del Distrito Central de California ha condenado a ocho años de prisión a un ciudadano chino acusado de exportar armas y equipos militares a Corea del Norte de manera ilegal.
En un comunicado emitido el martes 19 (hora local), la corte informó de que Shenghua Wen, de 42 años y residente en Ontario (California), fue declarado culpable de violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y de actuar como agente no autorizado de un Gobierno extranjero.
Las investigaciones determinaron que Wen llegó a Estados Unidos en 2012 con un visado de estudiante, pero permaneció en el país de forma irregular tras expirar su permiso. Durante ese periodo, operó bajo instrucciones de funcionarios norcoreanos para adquirir armas y material militar, transacciones que fueron financiadas con transferencias cercanas a los dos millones de dólares.
Según la documentación del caso, Wen reconoció que parte del armamento enviado a Corea del Norte podría ser utilizado en un eventual ataque contra Corea del Sur.