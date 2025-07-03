Gobierno y oficialismo presentan un plan de crecimiento tecnológico e inclusivo

Photo : YONHAP News

El Gobierno y el oficialista Partido Democrático acordaron el miércoles 20 una nueva hoja de ruta económica sustentada en cuatro ejes: crecimiento tecnológico, inclusivo y equitativo, así como desarrollo sostenible.Tras la reunión conjunta, adelantaron que en el ámbito tecnológico impulsarán una transformación integral mediante la incorporación de inteligencia artificial (IA) en todos los sectores y la apertura de datos públicos. Asimismo, seleccionarán proyectos estratégicos en industrias de vanguardia que recibirán un paquete de apoyo que combinará medidas fiscales, financieras y de formación de recursos humanos.El plan contempla también iniciativas para favorecer un desarrollo más equilibrado, entre ellas el fomento del turismo regional, la ampliación del fondo especial para el desarrollo territorial y el estímulo de inversiones adaptadas a las características de cada zona.En materia laboral, se reforzará la supervisión frente a prácticas comerciales desleales y se ampliará el alcance de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de reducir la siniestralidad.El Ejecutivo y el Partido Democrático prevén ultimar y presentar formalmente esta estrategia de crecimiento a lo largo de la semana.