Gobierno y oficialismo presentan un plan de crecimiento tecnológico e inclusivo

El Gobierno y el oficialista Partido Democrático acordaron el miércoles 20 una nueva hoja de ruta económica sustentada en cuatro ejes: crecimiento tecnológico, inclusivo y equitativo, así como desarrollo sostenible.
Tras la reunión conjunta, adelantaron que en el ámbito tecnológico impulsarán una transformación integral mediante la incorporación de inteligencia artificial (IA) en todos los sectores y la apertura de datos públicos. Asimismo, seleccionarán proyectos estratégicos en industrias de vanguardia que recibirán un paquete de apoyo que combinará medidas fiscales, financieras y de formación de recursos humanos.
El plan contempla también iniciativas para favorecer un desarrollo más equilibrado, entre ellas el fomento del turismo regional, la ampliación del fondo especial para el desarrollo territorial y el estímulo de inversiones adaptadas a las características de cada zona.
En materia laboral, se reforzará la supervisión frente a prácticas comerciales desleales y se ampliará el alcance de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de reducir la siniestralidad.
El Ejecutivo y el Partido Democrático prevén ultimar y presentar formalmente esta estrategia de crecimiento a lo largo de la semana.