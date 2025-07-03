La Presidencia lamenta las críticas de Kim Yo Jong

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial expresó el miércoles 20 su pesar por las declaraciones de la subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yo Jong, quien desestimó los recientes gestos de distensión impulsados por el Gobierno surcoreano y aseguró que Seúl no constituye un interlocutor diplomático válido para Pyongyang.La portavoz de la Presidencia, Kang Yu Jung, lamentó que las autoridades norcoreanas distorsionen los esfuerzos de la Administración del presidente Lee Jae Myung por reducir las tensiones. Además, subrayó que las iniciativas en marcha no persiguen beneficios unilaterales, sino la estabilidad y prosperidad de ambas Coreas.En esta línea, el Ejecutivo reafirmó su voluntad de superar la confrontación y abrir una nueva etapa de paz, convivencia y desarrollo compartido en la península.