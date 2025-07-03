El fiscal especial vuelve a interrogar al ex primer ministro por la fallida ley marcial

Photo : YONHAP News

El equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, encargado de las pesquisas sobre la frustrada declaración de ley marcial del expresidente Yoon Suk Yeol, ha citado nuevamente al ex primer ministro Han Duck Soo para el viernes 22.Han ya compareció el martes 19 en un interrogatorio que se prolongó más de 16 horas. Sin embargo, los investigadores consideraron que solo se logró completar alrededor del 70% de la diligencia, por lo que han decidido convocarlo de nuevo.El fiscal especial lo señala como posible coautor del fallido intento de instaurar la ley marcial, al estimar que pudo haber participado tanto en los procedimientos para su proclamación como en la planificación de su gestión posterior. Tras la nueva comparecencia, Cho no descarta solicitar una orden de arresto en su contra.De forma paralela, el equipo del fiscal especial Min Joung Kie, que instruye el caso de la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa de Yoon, obtuvo autorización judicial para extender hasta el 31 de agosto su detención preventiva por presunta violación de la Ley de Mercados de Capitales. Kim, que no acudió a declarar el miércoles 20 alegando problemas de salud, tiene previsto presentarse ante los investigadores el jueves 21.En otro frente judicial, la indagación sobre la muerte de un soldado de la Infantería de Marina durante labores de rescate en julio de 2023 avanza con el interrogatorio al excomandante Choi Jin Gyu, acusado de haber emitido órdenes negligentes. Asimismo, el exjefe de Seguridad Nacional Cho Tae Yong fue citado por cuarta vez en relación con sospechas de presiones indebidas para alterar la diligencia inicial.