Las ventas de alimentos coreanos pierden impulso por los aranceles de Trump

Photo : YONHAP News

La política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empieza a dejar huella en el comercio exterior surcoreano, con el primer retroceso en más de dos años de las exportaciones de alimentos hacia el mercado estadounidense.Según datos del Instituto de Promoción de Estadísticas Comerciales de Corea, en julio las ventas de productos agroalimentarios —incluidos alimentos procesados— alcanzaron los 139 millones de dólares, lo que supone una contracción del 6,7% respecto al mismo mes de 2024. Es el primer descenso interanual desde mayo de 2023.Por categorías, las exportaciones de ramyun se desplomaron un 17,8%, hasta los 14 millones de dólares. Los snacks y galletas disminuyeron un 25,9%, con 20 millones, mientras que las ventas de salsas se redujeron un 7,2% y las de ginseng, un 13,4%.Pese a esta merma puntual, el balance acumulado entre enero y julio sigue siendo positivo. En esos siete meses, las exportaciones de alimentos surcoreanos a EEUU sumaron 1.073 millones de dólares, un 21,3% más que en el mismo periodo del año anterior. No obstante, el ritmo de crecimiento se moderó en comparación con junio, cuando el incremento interanual era del 27%.De acuerdo con analistas del sector, la caída de julio podría explicarse, en parte, por un adelanto en los pedidos de los importadores estadounidenses, que podrían haber buscado anticiparse a la entrada en vigor de aranceles más elevados.