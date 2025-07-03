Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Cc.&Tec

La ola de calor persiste en Corea y se extenderá más allá del Cheoseo

Write: 2025-08-20 14:01:30Update: 2025-08-20 15:02:30

La ola de calor persiste en Corea y se extenderá más allá del Cheoseo

Photo : YONHAP News

La ola de calor continuará el jueves 21 en todo el país, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 22ºC y los 27ºC durante la mañana, y máximas de entre 30ºC y 35ºC por la tarde.

Asimismo, se prevén chubascos dispersos en el municipio de Incheon, en el norte de las provincias de Gyeonggi y Gangwon, así como en algunas zonas de las regiones de Jeolla y Gyeongsang del Sur.

Aunque el sábado 23 coincide con el Cheoseo, la fecha del calendario lunar que marca tradicionalmente el final del calor estival, los pronósticos apuntan a que las altas temperaturas se prolongarán más allá de dicha jornada.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >