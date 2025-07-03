El concierto de Cho Yong Pil organizado por KBS agota sus entradas en minutos

Photo : KBS News

La primera fase de inscripciones para el concierto gratuito del legendario cantante Cho Yong Pil, organizado por KBS con motivo del 80º aniversario de la Liberación de Corea, se cerró en apenas tres minutos.El registro inicial, abierto el lunes 18, alcanzó de inmediato el cupo máximo de asistentes. La segunda fase se llevará a cabo el 25 de agosto, a partir del mediodía, y se gestionará mediante actividades como concursos de recuerdos, votaciones de canciones y el envío de relatos a través de la radio.Ante los intentos de reventa ilegal detectados, KBS anunció que reforzará los controles de verificación de identidad en el acceso al recinto y que adoptará medidas legales en caso de irregularidades.El evento supondrá el regreso de Cho Yong Pil a un escenario en solitario en KBS por primera vez desde 1997. El concierto se celebrará el 6 de septiembre en el Gocheok Sky Dome de Seúl y será transmitido el 6 de octubre por el canal KBS 2TV.