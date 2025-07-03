El KOSPI encadena tres jornadas a la baja

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, culminó el miércoles 20 con una caída del 0,68% hasta situarse en 3.130,09 puntos.El selectivo abrió la jornada en terreno negativo, arrastrado por el desplome de los valores tecnológicos en Estados Unidos y por la cautela de los inversores ante la inminente reunión de Jackson Hole, que se celebrará a finales de esta semana. Durante la sesión llegó a marcar un mínimo de 3.079,27 puntos, aunque logró moderar las pérdidas en el último tramo.El índice tecnológico KOSDAQ también terminó en negativo, con un retroceso del 1,31%, y cerró en 777,61 puntos.En el mercado cambiario, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que avanzó 7,5 unidades y se cotizó a 1.398,4 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.