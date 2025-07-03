El presidente destaca el poder de la cultura en un encuentro con la directora Maggie Kang

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung participó el miércoles 20 en un programa sobre música y cultura pop emitido por el canal internacional Arirang TV. En el espacio estuvo también presente la directora de la película animada "K-pop Demon Hunters", Maggie Kang.Durante su intervención, Lee recordó que las políticas de fomento cultural en Corea comenzaron a aplicarse de forma sistemática a finales de la década de 1990, bajo la Administración del expresidente Kim Dae Jung. No obstante, señaló que en aquella etapa inicial apenas se realizaron inversiones reales en la industria del entretenimiento. Ahora, afirmó, con un mayor interés y capital dirigidos hacia la cultura pop, es el momento de impulsar una nueva fase para alcanzar metas más ambiciosas.El mandatario coincidió con la opinión de que el sector del entretenimiento en Corea carece todavía de una base suficientemente sólida en comparación con el atractivo de los contenidos que exporta al mundo. En este sentido, subrayó que su Gobierno trabajará en reforzar esos cimientos para que la industria pueda "dar flores y frutos más grandes". En este sentido, mencionó la falta de recintos para conciertos de gran formato como uno de los retos que aún deben superarse para seguir ampliando el alcance del K-pop.Asimismo, se refirió a la película "K-pop Demon Hunters" y a su impacto cultural. Destacó especialmente la figura del tigre, un personaje que, según aseguró, refleja la identidad coreana y uno de sus valores esenciales: el humor. El presidente resaltó que la transformación del tigre —tradicionalmente un símbolo de temor— en una figura tierna y entrañable es un ejemplo de la fuerza de la cultura coreana.