Corea y Japón estudian permitir la reobtención de visados Working Holiday

Photo : YONHAP News

Japón se plantea permitir la reemisión de visados del programa Working Holiday —o Programa de Vacaciones y Trabajo— a jóvenes surcoreanos, una iniciativa que podría entrar en vigor a partir de otoño, según informó el miércoles 20 el diario japonés 'Nihon Keizai'.De acuerdo con el rotativo, el anuncio formal se espera durante la cumbre bilateral entre el presidente Lee Jae Myung y el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, que se celebrará el sábado 23. El objetivo será impulsar el intercambio cultural y lingüístico entre los jóvenes de ambos países, y favorecer así una mayor cercanía y cooperación bilateral.El programa Working Holiday habilita a los jóvenes residir temporalmente en el país emisor, con la posibilidad de trabajar para costear su estancia y viajes. Japón implementó esta modalidad en 1980, inicialmente con Australia, y actualmente mantiene convenios con una treintena de países. Sin embargo, el visado solo puede solicitarse una vez, ya que no contempla su reobtención.Si la decisión se formaliza, los jóvenes surcoreanos que ya hayan disfrutado de este permiso podrán pedirlo nuevamente, y se espera que Corea del Sur adopte una medida recíproca para los ciudadanos japoneses.