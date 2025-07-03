Photo : YONHAP News

Netflix llevará a la gran pantalla en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido su gran éxito de animación de 2025, "K-pop Demon Hunters" ("Las guerreras K-pop"). Las funciones especiales están programadas para el fin de semana del sábado 23 y domingo 24.Las entradas se pusieron a la venta el miércoles 20 (hora local) en Norteamérica y se agotaron en cuestión de horas, con más de un millar de sesiones completas esa misma noche. En EEUU y Canadá, la cinta se proyectará en 1.700 salas, aunque el número continúa creciendo ante la entusiasta respuesta del público.Las exhibiciones se celebrarán en formato Sing Along, es decir, proyecciones en las que los espectadores pueden cantar las canciones siguiendo las letras en pantalla, a menudo acompañados por animadores que dinamizan la experiencia. Se trata, en la práctica, de un karaoke masivo con la película como hilo conductor.Netflix calcula que solo en Norteamérica estas funciones especiales podrían generar entre cinco y diez millones de dólares en taquilla.