Detectan una base de misiles ICBM en Corea del Norte cerca de la frontera con China

Write: 2025-08-21 11:33:49Update: 2025-08-21 13:46:17

Detectan una base de misiles ICBM en Corea del Norte cerca de la frontera con China

Photo : YONHAP News

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) ha identificado una base militar en Corea del Norte equipada con misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y con la infraestructura necesaria para su lanzamiento. La instalación se encuentra en la localidad de Sinpung-dong, a apenas 27 kilómetros de la frontera con China.

El hallazgo fue publicado en la web Beyond Parallel, gestionada por el propio think tank estadounidense, como parte de un informe que incluye imágenes satelitales tomadas el pasado 11 de julio y que revelan la estructura del recinto.

De acuerdo con el CSIS, el complejo fue construido entre 2004 y 2014, y posteriormente modernizado para facilitar el desarrollo y despliegue de misiles ICBM y de alcance intermedio. No obstante, el centro advierte de que no es posible confirmar con exactitud las características de los proyectiles almacenados. Aun así, las imágenes sugieren que en la base podrían encontrarse hasta nueve misiles Hwasong-15 y Hwasong-18, junto con nuevos modelos y plataformas móviles de lanzamiento.
