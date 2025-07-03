Corea del Sur y Bolivia celebran 60 años de relaciones diplomáticas

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Bolivia conmemoraron el 60º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con unas jornadas especiales celebradas en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, el lunes 18 y el miércoles 20 (hora local).El programa incluyó conferencias sobre la cultura coreana, degustaciones de postres tradicionales, proyecciones de cine y presentaciones informativas acerca de becas promovidas por el Gobierno surcoreano. Asimismo, se ofreció una clase abierta sobre impresión 3D y drones.La Embajada de Corea del Sur en Bolivia, organizadora de las actividades, destacó la alta participación de estudiantes y residentes locales, y subrayó que la iniciativa contribuyó a estrechar los lazos de amistad entre ambos países. La elección de la sede tampoco fue casual: la Universidad Mayor de San Andrés, fundada en 1830, es considerada la institución de educación superior más prestigiosa del país andino.