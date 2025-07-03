Lee visitará el astillero de Hanwha en Filadelfia tras la cumbre con Trump

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung recorrerá el astillero de la compañía surcoreana Hanwha en Filadelfia un día después de la cumbre que mantendrá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 25 de agosto (hora local) en Washington.Según informó la Oficina Presidencial el jueves 21, esta será la actividad más destacada de la agenda de Lee en Estados Unidos la próxima semana, además del encuentro con Trump. El organismo precisó que, a su llegada al país, el mandatario se reunirá en primer lugar con representantes de la comunidad coreana, mientras que la visita al astillero está programada para el 26 de agosto.Antes de viajar a territorio estadounidense, Lee hará escala en Tokio, donde permanecerá entre el sábado 23 y el domingo 24. Durante su estancia en Japón celebrará una cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y participará en una mesa redonda con miembros de la comunidad coreana residente en la capital nipona.