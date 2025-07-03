Una película con imágenes de los conciertos de BTS se estrenará en 65 países

Photo : KBS News

Una película que recopila las giras mundiales realizadas por la banda BTS entre 2016 y 2021 se proyectará en unos 2.000 cines de más de 65 países, del 24 de septiembre al 5 de octubre, bajo el título "BTS Movie Weeks".El largometraje reúne imágenes de los conciertos ofrecidos por la boyband a lo largo de esos años, así como de los preparativos, que reflejan la evolución de sus integrantes tanto en el plano personal como artístico. Entre los momentos destacados figuran el primer concierto del grupo en el Coliseo de Gimnasia del Parque Olímpico de Seúl en 2016; la gira de 2017, organizada tras obtener un premio en los Billboard Music Awards; su histórica actuación en el estadio de Wembley en 2019, donde se convirtieron en los primeros artistas coreanos en subir a ese escenario; y el encuentro con los fans celebrado en 2021 bajo el nombre "BTS Muster Sowoozoo".En Corea, la cinta permanecerá en cartelera durante un mes, del 23 de septiembre al 21 de octubre.