El G7 exige la desnuclearización completa de Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El G7 ha reclamado la desnuclearización completa, verificable e irreversible de Corea del Norte, y ha rechazado cualquier posibilidad de que el régimen sea reconocido como Estado nuclear.La exigencia fue formulada en un comunicado emitido por los responsables de no proliferación de armas de los países miembros, quienes instaron a las autoridades norcoreanas a abandonar su arsenal de destrucción masiva y sus misiles balísticos, en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, subrayaron que Pyongyang no puede ser considerado un Estado nuclear según lo establece el Tratado de No Proliferación.El texto también señaló a China y Rusia como los principales aliados de Corea del Norte, a quienes acusó de facilitar operaciones ilícitas para financiar su programa armamentístico y de permitir actividades que vulneran las sanciones internacionales.En paralelo, los ministros de Exteriores del G7 reiteraron el mismo llamamiento, aunque en esta ocasión evitaron emplear la fórmula "completa, verificable e irreversible" para referirse a la desnuclearización.