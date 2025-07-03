Lee Jae Myung detalla su política sobre el programa nuclear norcoreano

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha presentado su estrategia frente al programa nuclear de Corea del Norte, basada en un proceso de desnuclearización por fases.En una entrevista concedida al diario japonés 'Yomiuri Shimbun', publicada el jueves 21, Lee subrayó que el objetivo de su Gobierno sigue siendo lograr una península coreana libre de armas nucleares. Según explicó, su propuesta contempla tres etapas: la paralización del programa nuclear norcoreano, la reducción progresiva del arsenal y, finalmente, el desmantelamiento completo de las armas. Es la primera vez que expone públicamente esta estrategia gradual.El mandatario destacó además que la mejor vía para alcanzar la prosperidad compartida es la convivencia pacífica y el respeto mutuo, en lugar de la confrontación y las acciones hostiles. Asimismo, añadió que la estabilidad de la península no solo es esencial para las dos Coreas, sino también para los países vecinos y, en general, para toda la región del noreste asiático. En este contexto, mencionó la exploración de rutas por el Ártico como una posible área de cooperación futura entre Corea del Sur, Corea del Norte, Japón, Rusia y Estados Unidos.