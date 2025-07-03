El Gobierno anticipa una posible nueva declaración de líderes entre Corea y Japón

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial señaló el jueves 21 que en la inminente cumbre entre Corea del Sur y Japón podría emitirse una nueva declaración conjunta de líderes, en respuesta a las especulaciones surgidas en torno a esta posibilidad.Así lo indicó en rueda de prensa la portavoz presidencial, Kang Yu Jung, al ser preguntada sobre las expectativas del Ejecutivo ante el encuentro bilateral. Kang recordó las palabras del presidente Lee Jae Myung en una reciente entrevista con el diario japonés 'Yomiuri Shimbun', en la que expresó su deseo de alcanzar una nueva declaración entre ambos países, equiparable en importancia a la firmada en 1998 por el entonces dirigente surcoreano, Kim Dae Jung, y el primer ministro japonés, Keizo Obuchi. Aquel documento es considerado un hito que marcó un nuevo comienzo en las relaciones diplomáticas de cara al siglo XXI, tras décadas de tensiones históricas.La portavoz matizó, no obstante, que el comentario de Lee refleja su voluntad de impulsar los lazos con Japón desde una perspectiva pragmática y siempre velando por los intereses nacionales. Al mismo tiempo, evitó adelantar conclusiones y subrayó que todavía es prematuro confirmar si finalmente habrá una declaración conjunta y, en caso afirmativo, cuál sería su contenido, dado que las consultas entre ambas partes continúan abiertas.