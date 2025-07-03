Corea del Sur colabora en la búsqueda de desaparecidos de guerra de EEUU

Photo : YONHAP News

Corea del Sur participará en las excavaciones que la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción (DPAA), dependiente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, realiza en la ciudad de Rabaul, en Papúa Nueva Guinea. Según las estimaciones, unas 5.407 personas fueron reclutadas de manera forzosa y posteriormente fallecieron o desaparecieron en la región del Pacífico, de las cuales alrededor de 107 murieron en Rabaul y sus alrededores.La participación surcoreana se enmarca en el memorando de entendimiento firmado en agosto entre el Ministerio del Interior y la DPAA, destinado a reforzar la cooperación bilateral en la búsqueda e identificación de restos de víctimas de la llamada Gran Guerra de Asia Oriental, más conocida como Guerra del Pacífico.Las primeras excavaciones en Rabaul se llevarán a cabo del 25 al 29 de agosto y contarán con la presencia de tres expertos surcoreanos: un funcionario del Equipo de Apoyo a Asuntos Relacionados con el Pasado Histórico del Ministerio del Interior, un agente del Servicio Forense Nacional y un especialista civil en la localización de restos humanos.