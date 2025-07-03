El calor no cede pese a las lluvias en el sur del país

Photo : YONHAP News

El viernes 22 continuará el calor intenso en todo el territorio, con temperaturas máximas de entre 30ºC y 36ºC y sensaciones térmicas que superarán los 35ºC. Las mínimas durante la mañana oscilarán entre los 23ºC y los 27ºC.Ante estas condiciones extremas, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones y evitar las actividades al aire libre en las horas centrales del día, con el fin de prevenir posibles golpes de calor u otras afecciones derivadas de las altas temperaturas.En el sur del país se esperan lluvias, con acumulaciones estimadas de entre 5 y 40 milímetros.